Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et vanaduspensioniikka jõudnud inimese maksuvaba tulu püsib jätkuvalt kõrgem kui üldine maksuvaba tulu. „Kui 2018. aastal läbi viidud tulumaksureform pani töötavad pensionärid varasemaga võrreldes halvemasse positsiooni, sest palgatulu teenimine lisaks pensionile tõi kaasa maksuvaba tulu vähenemise, siis alates tulevast aastast kehtib Eestis tulumaksusüsteem, mis sissetulekutest enam ei sõltu ja on kõigile ühetaoline,” sõnas ta.