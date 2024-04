Võrukatest sõltub, kellest saab tänavune aasta ema

Sel aastal antakse Võru maakonna aasta ema tunnustus välja 23. korda. Mullu pälvis tiitli Antsla vallas elavale suurpere ema Signe Hellamaa, kes on ema kaheksale lapsele ja vanaema 21 lapselapsele. Tänukirja pälvisid veel 11 Võru maakonna tubli ema. Ka varasematel aastatel on konkurss esile tõstnud paljusid Võru maakonna emasid, kes on eeskujuks nii enda lähedastele ja lastele kui ka tervele maakonnale.

Konkurssi eestvedaja Kristi Valsi sõnul on tunnustuse pälvinud emadel oluline roll ka kodust kaugemal. Tihti panustavad tiitli laureaadid ja nominendid mõnda vabatahtlikku organisatsiooni, aitavad koordineerida maakonna jaoks olulisi võrgustikke või on oma töös tõelised spetsialistid. “Eriti südant soojendavad on need lood, kus tiitli nominent laste ja lastelaste kasvatamise kõrvalt pakub olulist tuge ka näiteks enda vanematele või lähedastele, kes enam ise hakkama ei saa või hoopis teistele lastele ja noortele,” ütles Vals.

Eestvedaja rõhutab, et aasta ema tiitlile esitamiseks ei pea olema tegemist suurperega ning kandidaadiks võib üles seada ka maakonnas elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last.

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitav Võrumaa arenduskeskuse kodulehel. Taotlusi on võimalik saata nii digitaalselt kui ka paberkandjal, ent seda tuleb teha enne 24. aprilli südaööd.

Tänavune aasta ema kuulutatakse välja 12. mai toimuval emadepäevale pühendatud kontserdil Võru Kandles.