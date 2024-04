Kolmes maakonnas jõuab riigimetsas mulda üle nelja miljoni istiku

Lõuna-Eesti kolmest maakonnast on kõige rohkem planeeritud istutada Võrumaal, kus on valmis pandud 1,6 miljonit istikut: 925 000 mändi, 580 000 kuuske, 91 000 kaske ning 8600 sangleppa. 1 525 000 istikuga järgneb Põlvamaa ning 1 317 000 istikuga Valgamaa. Kui Põlvamaal pannakse mulda 800 000 mändi ja 625 000 kuuske, siis Valgamaal on kuuski rohkem - 685 000, mände aga 545 000.