Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmasadu liigub merelt saartele ja edasi mandri lõunaossa. Kohati on udu. Öö hakul puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 12, peale keskööd muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 1-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja edelatuul 2-7 m/s. Ilm on sajuta. Kohati on udu, muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 3-6 kraadi.