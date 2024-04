Statistikaamet andis esmaspäeval teada, et Eesti tööstustoodangu langus jätkus ka veebruaris. Vaid mäetööstuses ja energeetikas oli aastases lõikes toimunud kasv. Kus meie tööstus omadega praegu on?

Eks see ongi omapärane olukord, et riik tahab perspektiivis kinni panna ainsaid tööstused, mis kasvavad. Statistikaameti uudis rääkis keskmisest arvust, kuid puidutööstusel oli kukkumine suurem – 16 protsenti. See on tegelikult väga halb. See sektor on Eestis hästi arenenud ja toodab Eestile päris palju rahvuslikku rikkust.