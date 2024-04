Kagu jaoskonna politsei­major Margus Puhm lausus, et poevargusi on üha rohkem terves Eestis. Kõige ihaldusväärsem on pikanäpumeestele alkohol, mida varastatakse enda tarbeks ja edasimüümiseks, aga sel moel täidetakse ka alaealiste sisse antud tellimusi.

«Varguste kasvu põhjusena saab välja tuua ka suuremates poodides iseteeninduskassade paigaldamise – potentsiaalne varas tunneb ennast seal rohkem anonüümsena. Siin-seal kauplustes on teenindavat personali jäetud alles nii vähe, et külastaja ei pruugi sisseoste tehes teenindajat kohatagi – ta on sellel ajal laos, saali peal või kuskil mujal. See omakorda annab varastele hea võimaluse kaup poest välja viia nii, et selle eest ei makstagi,» lausus politseinik.