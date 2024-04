Beebidele asuvad maalima kaks kogenud kunstnikku

Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva ettevõtmise autori Helmi Marie Langsepa sõnutsi on nii Kaljo kui Maripuu kunstnikud, kelle praktikat iseloomustab eri meediume hõlmav looming. Kaljo salapärase ja sügava alatooniga teosed on nii video, foto, installatsiooni, vitraaži kui maali žanris. Maripuu kasutab haarava, jõulise ja ruumilise maailma edasiandmiseks nii heli, vormi kui maali.

«Kõige alguse galeriis» puudutavad mõlemad elu alguse teemat. «Elu algus on hämar ja unustatud maailm, kuid ometi mõjutab meid kõiki vahest enim see, mida kogeme just päris alguses,» märkis arhitektuuristuudio Lee Ell esindaja. «Näitus juhib tähelepanu ka taju mitmekülgsele kujunemisprotsessile. Kunstnikud loovad teosed, teades, et see, kuidas võib maailma näha, on elu päris alguses hoopis teistsugune,» lisas Langsepp.