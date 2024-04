Jutuvestjad kohtuvad taas Rõuges

Festival toimub tänavu emadepäeva nädalavahetusel ja seda emadele väga sümboolses kohas Rõuges. Asub ju just seal Eesti Ema monument. Kahepäevase tasuta festivali esimene päev on loodud eri sihtgruppidele: emad-isad, vanavanemad, noored ja täiskasvanud, aktiivse looduse nautlejad, käsitöölised, rahvamuusikasõbrad, akadeemikud. Teine päev on aga looduse väärtustajale ja aktiivsele festivali külastajale.