VIDEOLUGU ⟩ Eesti meeste maalikunst astub sootut rada

«See näitus on saanud alguse eelmise aasta kevadel Haus Galeriis olnud naismaalikunstnike näitusest. Nägin seda ja mul üle hulga aja tekkis tunne, et kunstil ei ole sugu,» rääkis näituse kuraator Mauri Gross. «Loojatel on sugu, aga nad loovad loomingut, mis on juba ette selline abstraktne, millel ei ole selliseid parameetreid, mille järgi selle loojaga identifitseerida.»