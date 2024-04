Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd küll nii sadu kui ka pilved hõrenevad, kuid hommikul jõuab saartele uus vihmasadu. Kohati esineb udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3–8 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 3–8 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Sajab vihma, kuid vastu hommikut sadu lakkab. Nähtavus on mõõdukas, ent hommikul on paiguti udu. Sooja on 4–6 kraadi.