«Me oleme pidanud olema väga leidlikud, et leida ruume kõigepealt selleks, et üleüldse õppetööd läbi viia,» rääkis Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld.

«Neli klassi on paigutatud kultuurimajja, aga ülejäänud klassid on meie kahes külgnevas korpuses paigutatud kõikvõimalikesse ruumidesse. Mõnes klassiruumis on olukord ka nii, et õpetajal tuleb anda tundi klassi ukse pealt, sest kui õpilased on klassiruumis, siis tema ise sisse ei mahu.»