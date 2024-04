Lähipäevadel tuleb napilt sooja ja paiguti lundki

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma, sekka ka lörtsi ja esineb udu. Puhub läänekaaretuul 3–9 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb -1 ja +3 kraadi vahele. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 3–8, Lõuna-Eestis kuni 11 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 5–10, rannikul kohati 2–4 kraadi.