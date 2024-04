Oksjoni tulu jagub nii Põlvasse kui ka Otepääle

Oksjonit toetavad oma esemete või elamustega teiste seas Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, ülemveebel Andri Harkmann, Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand, fotograaf Helen Killandi, klaasistuudio Qpeale, Kooker, Matkasport, Grohe, Tiny Marienholm OÜ, Milwaukee Tool, Eesti kohtuekspertiisi instituut, Kalju-lava, kunstnik Lola Tehver, kaitseministeerium ja Sailing.ee.

Valikus on õhtusöök erioperatsioonide väejuhatuse ülemaga, pruulikoja külastus ning õllede degusteerimine, võimalus piiluda võidupüha paraadi korralduse telgitagustesse või kiigata sisse kriminalistika laboritesse. Lisaks eelnevale veel palju matku, koolitusi ning unikaalseid esemeid. Oma pakkumisi saab teha Osta.ee Sinilille oksjoni lehel.

Kogu oksjoni tulu annetatakse Eesti vigastatud võitlejate ühingule, kellega koostöös Naiskodukaitse Sinilillekampaaniat korraldab. Eesmärk on kutsuda inimesi üles kandma Sinilille märki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste toetamiseks. Veterane on meie seas üle 3000, kes on osalenud mitmesugustel rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel mitmel pool maailmas.

Tänavuste annetustega aidatakse kaasa Põlva haigla uudse taastusravilinnaku rajamisele, luuakse koostöös Eesti disc-golfi liiduga esimene puuetega inimestele ligipääsetav kettagolfirada ning soetatakse spordi- ja taastusvahendeid Otepää tervisekeskusele.