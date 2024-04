Kultuuripealinnade võro, seto, mulgi ja saami noorteprogramm sai hoo sisse

Aasta aega vältav koostöö annab seto, võro, mulgi ja saami noortele võimaluse kogemusi vahetada, üksteiselt õppida ja eestvedamisoskusi arendada. Programmi raames on osalevatel Lõuna-Eesti noortel võimalus külastada saami noori Põhja-Norras Euroopa kultuuripealinnas Bodøs ja omakorda võõrustada saami noori Lõuna-Eestis.

“Rahvusvahelistes ettevõtmistes on setod, võrokesed ja mulgid ennegi osalenud, kuid sellist, kus kõigi kolme Lõuna-Eesti väikerahva noored üheskoos tegutsevad, ei ole olnud. Meie ootus on tuua rohkem noori võro, seto ja mulgi kultuuri arendustegevuste juurde,” ütles Tartu 2024 Lõuna-Eesti tegemiste haldur Kadri Laanmets.

Esmakohtumise tagasisidena jagasid noored heameelt, et saavad teiste noortega omas keeles kõnelda ja kogemusi vahetada ning unistati juba Lõuna-Eesti väikerahvaste noori ühendava katusorganisatsiooni loomisest. “Lisaks sellele, et kohtumiste käigus saavad noored uusi teadmisi teiste kultuuride kohta, on vähemalt sama oluline võimalus sügavamalt ka oma kultuuri süveneda,” lisas Laanmets.