Lõuna-Eesti muuseumides käis üle 1500 uue kaardi omaniku

Nüüdseks on selline ühispilet enam kui 14 000 inimesel, kes jõudnud eri muuseumidesse üle Eesti rohkem kui 85 000 korral. Keskmine kaardi omanik on 44-aastane naine, aga noorim kasutaja kõigest kaheaastane ja vanim 92-aastane. Kaart on telefonis ka pea tuhandel välismaalasel.