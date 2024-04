Tiit Loim: jälle seesama vana vastasseis

Nagu nüüdseks põlu alla sattunud USA püstijalakoomik Louis CK kord Lähis-Ida kohta ameeriklase vaatepunktist ütles, on läänemaailm 1970. aastatest alates palju muutunud. Rassism ei ole enam aktsepteeritav ja muudki seadused on muutunud mõistlikumaks, aga üks asi on jäänud muutumatuks: Iisraelis ja Palestiinas käivad ikka samad võitlused. Ja mida kauem see kestab, seda raskem on inimestel hoida teemal teravat tähelepanu.



Viimase teemana ähvardab regioonis aga suurema sõja puhkemine, sest ägenenud on konflikt Iraani ja Iisraeli vahel. Aru saada, miks see nüüd juhtus, ei olegi kuigi lihtne. Viimane ehmatav uudis oli, et Iisraeli tabas ööl vastu pühapäeva Iraani suuremahuline rünnak. Samas on mõnigi asjatundja leidnud, et see rünnak oli mõeldud läbi kukkuma ja eesmärk oli pigem jõu näitamine ning hoiatus. Suisa 99 protsenti droonidest ja rakettidest tulistati ju alla, kuigi Iraan olnuks suuteline suuremaks rünnakuks.



Kui juhtkonnale tundub, et neil on hea luureinfo, hea võimalus ja head relvad, siis riik ründab. See ei kõla just mõjuva põhjusena.