Malmet on sündinud Ida-Virumaal Illuka vallas, kuid on terve elu töötanud Põlvamaal Kiidjärve metskonnas raamatupidajana, andis oma kodulehel teada Põlva vallavalitsus. Noorena mängis ta võrkpalli, laulis koorides ja on käinud ka mitmel laulupeol.