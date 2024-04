Muinsuskaitsjad ei toetanud ettepanekut Valga südalinna kaitseala alles jätta

Valga vallavanema Monika Rogenbaumi sõnul saabus sealt peagi vastus, kus muinsuskaitsjad leidsid, et volikogu ettepanekud ei vääri toetust. «Jääme oma seisukohtade juurde ja ootame ameti otsust. Aprilli lõpus tulevad Valka Icomos Eesti rahvuskomitee liikmed ja plaanis on nendega kohtuda,» rääkis Rogenbaum, viidates rahvusvahelisele muinsuskaitse eksperte ühendavale organisatsioonile.

Muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juhi Kaire Toominga sõnul pole kaitseala kaotamise protsessile pidurit tõmmatud. «Sel nädalal on meil arutelu ja seal paneme paika edaspidised plaanid. Selles pole midagi erakorralist ja tavaliselt ongi nii, et pärast avalikku arutelu saamegi omavahel kokku, et veel kord teemad läbi rääkida,» selgitas Tooming. «Valga vallavolikogu kirjas me mingeid tõsiseid argumente ei näinud, mis takistaksid muinsuskaitseala kaotamast.»