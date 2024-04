Paljud lugejad ehk ei ole märganudki, et kõiki Lõuna-Eesti Postimehe lugusid saab ka kuulata. Kõikide veebis olevate lugude juures on noolemärk koos kirjaga «Kuula», millel klikates saab robotil lasta endale artiklit ette lugeda. Nüüd on kuulatava teksti kvaliteet veelgi parem kui aasta alguses.