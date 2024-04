Üle poole küsitlusele vastanutest soovis Otepää vallavanema tagasiastumist

Üks umbusalduse ajend oli, et opositsiooni väitel on Barkala on tekitanud vallale olulist mainekahju, esindades valda ametlikul üritusel, ja mõnitades seal valla naisametnikke ning ka naabervalla juhti nii, et valla teised juhtivisikud on pidanud opositsionääride teada tema tegude pärast vabandamas käima. Tänavu jaanuaris toimunud volikogu istungil umbusaldusavaldus läbi ei läinud ja nii jäi Barkala vallavanemana ametisse.