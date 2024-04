Otepää lähedale kerkib tehnoloogilise kunsti vabaõhunäitus

Metsikud bitid” on rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti vabaõhunäitus, mis kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Mastaapne näitus uurib, kuidas loodus, inimene ja tema loodud tehnoloogiad üksteist mõjutavad. Näitusel on 15 teost nii tehnoloogilise kunsti silmapaistvamatelt tegijatelt kui ka põnevatelt noortelt kunstnikelt. Külastaja saab teoseid avastada paarikilomeetrisel jalutuskäigul mööda talu ümber laiuvat kuppelmaastikku. Näitus on avatud 25. maist 15. septembrini ja sobib kogu perega külastamiseks.