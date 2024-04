Valgamaa lühiuudised

Perepäeval võib end proovile panna neljal alal

Valga keskväljakul on laupäeval Valga-Valka linnajooksu perepäev. Selle sportlik osa koosneb neljast alast. Need on labürint/takistusrada, kohandatud korvpall, kohandatud kettagolf ja cornhole ehk kotiviskamine auguga lauale.