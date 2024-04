Sander Mändoja: harjutusalade kasutamise intensiivsus kõigub aasta lõikes märkimisväärselt

Ukrainas toimuv sõda on toonud riigikaitse ja sõjalise valmisoleku teemad varasemast tugevamalt Eesti inimeste argipäeva. Ilmselt teame kõik, et sõjalise riigikaitse eest vastutab meie riigis kaitsevägi, mille põhijõud on ajateenijatest koolitatav reservarmee.