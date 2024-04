«Valga linn on suhteliselt räpane ja must. Sügisel jäid lehed koristamata. Muidugi vallavalitsus väidab, et vanajumal on süüdi, et lume peale saatis. Korteriühistud aga korjavad lehed enne ära, kui vanajumal lume saadab,» on pahane Valga kinnisvarahaldur Martin Kasepuu.