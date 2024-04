Kanepi vald loob kaks uut haridusasutust

Krootuse põhikool ja lasteaed tegutsevad ühes hoones ja jagavad kööki ning sööklat. Põhikoolis õpib 75 õpilast ning lasteaias käib 30 last. 2022. aasta sügisest on Krootuse lasteaia Pesapuu direktori töökohta täitnud põhikooli direktor Rita Punning.

Saverna põhikool ja lasteaed tegutsevad erinevates, kuid lähestikku asuvates hoonetes, köök ja söökla on ühine. Põhikoolis on õpilasi 72 ja lasteaias käib 74 last. 2023. aasta novembrist töötab Saverna põhikooli direktori kohusetäitjana kohaliku lasteaia Sipsik direktor Inge Tamm.

Kõigi nelja haridusasutuse hoolekogud andsid nõusoleku tegevuse ümberkorraldamiseks ning ka nime osas oldi ühel meelel - 1. septembrist 2024 on haridusasutuste uued nimed Krootuse kool ja Saverna kool. Mõlemas haridusasutuses töötab lasteaed ja põhikool. Põhikoolis jätkub õpe 1.-9. klassini ja kõik lasteaiarühmad säilivad. Lasteaedade ega koolide asukoht ei muutu.

Ümberkorraldamise eesmärk on haridusasutuse elujõulisuse säilitamine, hoides keskmes lapse arengut toetavat keskkonda. Ühendades üheks asutuseks lasteaia ja põhikooli, moodustatakse ühtlane, toimiv ja optimaalse juhtimisulatusega haridusvõrk, kus kõikidele piirkonna lastele on tagatud kvaliteetne haridus alates lasteaeda minekust kuni põhikooli lõpuni. Põhikooli huvides on, et lasteaiast tuleksid kooli heal tasemel koolivalmiduse saavutanud lapsed. Lasteaialapse huvides on liikuda sujuvalt lasteaiast kooli.

„Kõige tähtsam ühendamise eesmärk on stabiilsus. Anda selge signaal personalile, lapsevanematele, kogukonnale, et haridusasutus säilib, areneb ning selle tegevus ja juhtimine on jätkusuutlik," selgitab Kanepi vallavanem Mikk Järv.

Muudatus toimub asutuste ühendamisena ning direktorite koha täitmiseks tehakse ettepanek olemasolevatele juhtidele. Personali koosseisus vähendamist ette ei nähta. Ühendamine võimaldab personali ristkasutust, ühtset tugipersonali ning majanduskulude tõhusamat kasutamist.

Uued asutused Krootuse kool ja Saverna kool alustavad tegevust 1. septembrist 2024.