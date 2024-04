Tartust saab Lõuna-Eesti toidujagamise keskus

«Iganädalaselt on meile teadaolevalt ainuüksi Tartumaal 1100 toiduabi vajavat inimest, kogu Lõuna-Eestis on see number palju suurem. Iga numbri taga on inimene. Meie plaan on teha Tartust piirkonna keskus, kust saavad toiduabi ja toetust edaspidi ka teised Lõuna-Eesti toidupangad,» ütles Boerefijn.