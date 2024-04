«Kellele rõõmupäev, kellele mitte,» tõdeb juubilar suures elutoas. Mitte just kurvalt, aga tõsiselt. Ja põhjendab öeldut: «Mida aasta edasi, seda rohkem mõtled, kas see, aasta vanemaks saamine, on rõõm või kurvastus. Minu eas on see juba kuldne kesktee.»