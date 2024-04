Treener Oliver Lüütsepp: peagi mängib Võru klubi eurotasemel

Barrus Võru võrkpalliklubi Eesti meistrivõistlustel ajalooliste hõbemedaliteni viinud peatreener Oliver Lüütsepp kinnitab, et järgmiseks hooajaks on sihid veelgi kõrgemad ning väljakutseid jagub. «Julgen välja öelda, et ühel hetkel mängime ka eurotasemel,» sõnas ta ning lisas, et praegu on veel vara öelda, kas see juhtub juba peagi algaval hooajal. «Kuid ega see tulemata jää.» Sihiks on ka Balti liigas nelja parema hulka jõuda.