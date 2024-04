Võrumaa otsis lahendusi, kuidas ennetada õpilaste koolist väljalangemist

Reedel toimus Võru kultuurimajas Kannel konverents «Noorte heaks lõimitud maakond», millega võeti kokku 2022-2024 ellu viidud projekt «Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas».

Sündmuse fookuses oli Võru maakonna olukord, kogemus ning tulevikuvaade laste ja noorte õpiteekonna hoidmisel ja jätkamisel. Projektijuhi ja Võrumaa arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõivu sõnul ületati kõiki projektis seatud eesmärke. Näiteks osutusid väga populaarseteks laste-ja noortega töötavatele spetsialistidele suunatud metoodikaseminarid.

«Kui me projekti kirjutades eeldasime, et kolmel metoodikaseminaril osaleb kokku 150 spetsialisti, siis ainuüksi viimasel seminaril oli osalejaid 260,» rõõmustas Kõiv. Ühtlasi taaselustas projekt haridusmaastiku olulise traditsiooni, mis on olnud aastaid osa haridustöötajate koolivaheaegadest. Ka konverentsile «Noorte heaks lõimitud maakond» registreerunuid oli pea 100.

Projekti ideestik tulenes sellest, et laste heaolu on maakonnas küll prioriteet, kuid heaolu tagamisel ei toimu valdkondadeülest laste ja peredega seotud teemade käsitlemist, puudub koostöö kohalike omavalitsuste vahel ja metoodiline lähenemine on ebaühtlane.

Samuti on projektijuhi sõnul murettekitav, et maakonna elanike haridustase on Eesti keskmisest madalam. Projekti eesmärk oli tõsta Võru maakonna kohalike omavalitsuste suutlikkust ennetada koolist väjalangemist.

Haridusuuendaja Kerli Kõivu arvates oli eriti oluline võtta projekti käigus loodavate mudelite loomisel arvesse siinsete omavalitsuste eripärasid, juba olemasolevaid struktuure ja organisatsioone ning õpilaste vajadusi.