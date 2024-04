Lähipäevad toovad ikka veel jahedust ja lörtsisadu

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Enne keskööd jõuab vihma- ja lörtsisadu Ida-Eestisse, laieneb edasi lääne poole ja muutub intensiivsemaks, Lääne-Eestis sekka tuleb ka lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, vastu hommikut tugevneb põhja- ja loodetuul 7–12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub põhja- ja loodetuul 5–11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.