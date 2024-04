Nädal algab lörtsi ja tugeva tuulega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Enne keskööd jõuab vihma- ja lörtsisadu Ida-Eestisse, laieneb edasi lääne poole ja muutub intensiivsemaks. Lääne-Eestis tuleb sekka ka lund. Kirde- ja põhjatuul tugevneb 5–12, rannikul puhanguti 15, hommikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb öösel põhjatuul 7–12, vastu hommikut puhanguti kuni 17 m/s. Lainekõrgus on 1–1,5 meetrit. Sajab vihma ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 2–4 kraadi.