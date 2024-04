Tartu 2024 kutsub tooma kultuurielamusi ka Teeme Ära talgutele

Maikuu esimesel laupäeval, 4. mail peetavale üle-eestilisele Teeme Ära talgupäevale on praeguseks kirja pandud juba ligi 800 talgut 12 000 osalejaga. Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ja Eesti kultuuririkkuse aasta raames on sel kevadel muuhulgas tähelepanu all talgukultuuri väärtustamine ning kultuurielamuste toomine igasse kogukonda ja talgupaika. Osaleda saab ka talgutel, mis aitavad ette valmistada kultuuripealinna sündmuseid Tartus ja mujal Lõuna-Eestis. Talguid saab kirja panna ja valida talguveebis www.teemeara.ee.

Kultuuripealinna juhi Kuldar Leisi sõnul on Teeme Ära algatusel ja kultuuripealinnal mitmeid kattuvusi. «Teeme Ära võtab fookusesse teemad, mis on meile programmiliselt olulised. Saame kultuurielamuste üleskutse kõrval tuua tähelepanu ka elurikkusele, mis on Tartu 2024 läbiv teema. Euroopa kultuuripealinna aastal kutsume leidma üles oma kodukandi kultuuripärlid, et saada osa nende loomingust ja julgustada neid astuma ka suurtele lavadele,» lausus Leis.