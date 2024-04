Peaminister Kaja Kallas tõdes teisipäeva hommikul Georgi hotellis Lõuna-Eesti Postimehele antud intervjuus, et maakonnavisiitidel küsitakse toetusi üha vähem. «Kõik on aru saanud, et raha tegelikult ei ole,» märkis ta.

Foto: Arvo Meeks