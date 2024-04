Kolmes Lõuna-Eesti maakonnas on ettevõttel kokku viis pakiautomaati. Nii Võrus kui ka Valgas on neid kaks, Põlvas aga üks. Võrus paiknevad need Jüri 83 Coopi ja Kagukeskuse juures, Valgas Siili keskuse Coopi ja Rimi juures, Põlvas aga A1000 kaupluse juures.