Hommikul kl 8.21 said päästjad väljakutse, et tulekahju on Valgas Sepa tänava korteris, mille aknast paistsid leegid. Päästjad ei saanud kohe neljandal korrusel asuva korteri välisust täiesti lahti, kuna asjad olid ees. Korterisse sisenedes leidsid nad sealt teadvuseta naisterahva.