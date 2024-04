KEERUTAMATA ⟩ Martin Helme: EKRE kõige kõvem perekonnanimi on Helme

«Ma arvan, et... või mis ma arvan, ma tean, et meie erakonna kõige kõvem ja tuntuim nimi, kõige kõvem häältevõtja kannab perekonnanime Helme. Ta ei pruugi olla alati Martin, aga ta kannab perekonnanime Helme. Kui vaatame riigikogu valimisi, siis nii see on,» ütles Martin Helme laupäeval Võrumaal Rõuges Lõuna-Eesti erakonnakaaslastele esinedes.

«Meie ambitsioon on saada [europarlamendis] kaks kohta. See on peamine põhjus, miks ma kandideerin,» selgitas ta. «Kui oleks võtnud rahulikult, öelnud, et me ei kuluta sentigi kampaaniale ja paneme nimekirja kokku ning saame selle ühe koha kätte ja [Jaak] Madison jätkab. Aga kui me tahame ühte kohta juurde saada, peame natuke teistmoodi neid asju tegema.»