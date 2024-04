Klubi toetajate sekka lisandus haigla

«Soovime Lootose naiskonnale olla abiks vigastuste ennetamisel ja raviteekonna leidmisel. Seisame selle eest, et klubi treenerid, abilised ja mängijad saaksid keskenduda jalgpallile. Kuid kui midagi juhtub, oleme olemas ja aitame mängijad võimalikult kiiresti palliväljakule tagasi,» ütles Põlva haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp.

«Meil on äärmiselt hea meel, et Põlva haigla on liitunud meie toetajate ringiga ja pakkumas meile professionaalset ja nüüdisaegset meditsiinilist tuge. Omalt poolt proovime olla abiks haigla taastusravikeskuse arendamisel,» sõnas Lootose president Annika Aust.