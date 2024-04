Jaan Rapp: saadame Euroopasse riigimehed ja riiginaised

Kõige lihtsam vastus oleks, et need, keda võiks kahtlemata nimetada riigimeesteks. Või siis riiginaisteks, kui püüda tuua meie emakeelde sisse uus termin. Kohe tekib järgmine küsimus: kes see riigimees või -naine siis on? Kuigi õigekeelsussõnaraamat defineerib riigimeest kui riigitegelast, ei vääri seda tiitlit minu silmis kaugeltki mitte kõik poliitikud.

Kahtlemata on riigimees näiteks Andrus Ansip, kes sedapuhku küll kandideerimisest loobus. Mees, kes oli üheksa aastat Eesti peaminister, seejärel viis aastat Euroopa Komisjoni asepresident ja on viimasel viiel aastal kuulunud Euroopa Parlamenti. Minu silmis on Ansipil olemas mitu riigimehele omast tunnust. Ta on olnud olulistes ametites ja tema sõnal on kaalu. Tema poliitilised vaated ei jää kinni koduerakonna raamidesse, vaid ta mõtleb oma peaga.