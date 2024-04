Annela Laaneots: uudishimu pole kultuuri puhul kunagi patt

Kollektiivi Dumb Type teoseid on teatavasti eksponeeritud ja esitatud mainekates paikades kõikjal maailmas, näiteks Tokyo Metropolitani fotograafiamuuseumis, Lyoni kaasaegse kunsti muuseumis, Pompidou keskuses ja New Yorgi moodsa kunsti muuseumis. 2022. aastal esindas Dumb Type 59. Veneetsia biennaalil Jaapanit. Aga nüüd, pärast pikki läbirääkimisi Jaapani kolleegidega, on juuni alguses võimalik kogeda Shiro Takatani teost Lõuna-Eestis – Tartus Vanemuise teatris.