VIDEOLUGU Põlva kirikus seati kogu pidulikkusega ametisse uus diakon

«Põlvasse ma sattusin ikka niimoodi, et [Põlva kirikuõpetaja] Toomas Nigola kutsel ja jumala tahtel,» sõnas Urmas Koorits. «Jaa, noor mees ma enam ei ole,» jätkas ta. «Olin hiljuti ühel juubelil ja seal näidati minu kui Eesti noorima vaimuliku peale, et see on nüüd Eesti kiriku tulevik. Paistabki, et kiriku tulevik ongi selline, kus ühelt poolt tulevad kiriku juurde noored, võimekad, vaimselt tugevad mehed ja siis ka need inimesed, kellel on elukogemust, eluteadmisi ja oskusi, mida nad tahavad rakendada kirikus ja vaimulikus töös.»