Suveilm võib lähipäeval hoovihmade vahel üllatada

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, sekka võib tulla lörtsi. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja rannikul valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kolme soojakraadini. Laupäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul jääb sajuhooge harvemaks. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 10-15, rannikul ja sajupilvede all kohati kuni 6 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 1-7 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal on äikesevõimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 12-18, rannikul 6-11 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 15-21, rannikul 9-14 kraadi.