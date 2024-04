Sibulateel täituvad õued peagi kalapuhvetite ja muusikaga

Ürituse vedaja Liis Lainemäe sõnul on kasvas kalapuhvetite päev välja 2016. aastast sügiseti toimuva Sibulatee puhvetite päevast. «Saime tagasisidest aru, et menüüst otsitakse rohkem kalatoite ja kevadine püügihooaeg pakub selleks rikkalikumat võimalust,» rääkis MTÜ Sibulatee juhatuse esindaja Liis Lainemäe. «Osalemise tingimus on, et üks põhiroog oleks kohalikus kalast.»