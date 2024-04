«Mul on hea meel, et nii palju inimesi on kohale tulnud – järelikult Mulgi toit läheb inimestele korda,» ütles Heimtali muuseumi asutaja ja tekstiilikunstnik Anu Raud eelmisel nädalavahetusel peetud peol. Seal pidas ta loengu Mulgi toidu tähtsusest Eesti kultuuris.