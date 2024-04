Mullu jõustunud hooldereformi ümber on olnud omajagu juttu ja see on saanud rohkelt kriitikatki, aga suurim küsimus on, millist kasu saavad sellest hooldatavad ja omastehooldajad. Asjassepuutuvaid numbrilisi näitajaid vaadates võib öelda, et reklaamitud loosungile on tegelikult jõutud päris lähedale, kuigi vaidluskohti ja küsimusi jagub. Aga mis peitub arvude taga?