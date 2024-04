Ütlesite Valgas kohaliku rahvaga kõneldes, et hooldekodukoha saamiseks tuleb lähedastel nüüd maksimaalselt 20–100 eurot pensionile juurde maksta. Oleme vist lähedal hooldereformi eel reklaamitule?

Seadus ei räägi midagi sellest, et tuleb pensioni eest hooldekodu koht saada. Seadus on keerukam, aga ka konkreetsem. Meil on kaks komponenti üldhooldusteenusel. Üks on hoolduskomponent, mille avalik sektor on suures osas enda kanda võtnud. Teine on eluase ja toit, mis jääb inimese enda kanda. 50 protsenti klientidest said 2023. aastal tõepoolest Eestis oma pensioni eest hooldekodukoha.