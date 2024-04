Kutsevõistlustel selgub Eesti parim tegevusjuhendaja

"Kui kutsemeistrivõistlus noor meister on mõeldud noortele kuni 26 aastat, siis tegevusjuhendajaks õppijate keskmine vanus on enam kui 40. Just sellest tulenevalt oleme koolidega, kus õpetatakse tegevusjuhendajaid, arutanud ja loonud võimaluse teha midagi koos neile õppijatele, kes võistlusele noor meister ei kvalifitseeru," selgitas tegevusjuhendaja kutsevõistluse peakorraldaja Birgit Nicolau Costa.

"Me ei pane tegevusjuhendaja kutsevõistlusel osalejaid pingeritta, kolm kõige täpsemalt hindamiskriteeriume järginud saavad tunnustatud, aga kõige olulisem on ikkagi see, et igasugune mõõduvõtt ja teiste koolide õpilastega suhtlemine on silmaringi laiendav ning arendav," lausus ta.