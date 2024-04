Fotod Noored arutlesid Valgas vaimse tervise ja sõltuvuste teemal

Kunstiprojekti üks autoritest Dmitri Jakunin ütles, et sageli nähakse ainult sõltuvust ja mitte enam inimest ennast kogu oma mitmekülgsuse, loo ja muredega. «Tahtsime teosega uurida, miks me kardame sõltuvuses inimesi ja kuidas mõjutab sõltuvus suhteid kõige lähedasematega. Enamasti kiputakse arvama, et sõltuvus on inimese enda valik, aga kas on? Kogutud lood avasid meile, kuidas sõltuvus tekkida võib ja kuidas see inimese enda enesehinnangut ja enesetunnet mõjutab.»