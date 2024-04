Kallim toit ja eluasemekulud nullivad baltimaalaste palgatõusu

Uuringust selgus, et kõige kallim on elada Tallinnas.

Swedbanki rahaasjade teabekeskus korraldas Balti riikide pealinnades perede elamiskulude uuringu. Tulemustest selgus, et viimase kolme aastaga on netopalk kõige rohkem kasvanud Vilniuses. Kõrgeim keskmine netopalk on endiselt Tallinnas. Kuigi Eestis jääb peredele igakuisest palgast kätte suurim summa, on Tallinnas võrreldes Riia ja Vilniusega ka kõige kallim elada.