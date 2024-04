82% uuringus osalenud lapsevanemaist. «Nutiseadmed aitavad meie igapäevaelu lihtsamaks muuta ja see on ka peamine põhjus, miks soetatakse lastele telefone alles siis, kui on koolimineku aeg. Vaja on oma lapsele helistada, sõnumeid saata või tema asukohta jälgida. See aitab vähendada lapsevanema muret ning loob lapsele turvatunde,» sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.