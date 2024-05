Valgusreflektorid aitaksid ära hoida tuhandeid õnnetusi

«Kui 80% autodega seotud õnnetustest on pisemad, näiteks aknaklaaside täkked ja parklaõnnetused, siis 5–6% kõigist kaskokindlustuse juhtumitest leiab aset sõiduki kokkupõrkel metsloomaga. Viimane tavaliselt hukkub, aga neis õnnetustes on kannatada saanud või hukkunud ka inimesed,» selgitas If Kindlustuse Balti kahjukäsitluse üksuse juht Tiit Kolde.